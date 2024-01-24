بيان هام لعلامة "شيري"

أكدت علامة "شيري الجزائر" التزامها الكامل بتعهداتها اتجاه زبائنها لضمان تسليم السيارات في الوقت المحدد.

أشارت "شيري" في بيان لها، إلى أن الآجال المتفق عليها تبدأ من تاريخ إيداع الدفعة الأولى (10 بالمائة) المقدمة من طلب الزبون في حساب الشركة كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط، وقد تم تحديد مدة قدرها 45 يوما، حسب الظروف الطارئة.

وأضافت الشركة أن هناك عوامل خارجة عن إرادة المؤسسة بما في ذلك الظروف الجيوسياسية الطارئة والأسباب القاهرة، التي أثرت على تأخر بعض الشحنات مع ذلك نبقى ملتزمين بإيصال السيارات إلى أصحابها في أقرب الآجال.

وأكد البيان، أن شيري الجزائر تقوم حاليا بتسليم الطلبيات للزبائن يوميا على مستوى وكلائنا في كامل التراب الوطني وبشكل تدريجي حسب الموديلات التي تصل تباعا حيث تم بالفعل توزيع مئات السيارات بمعدل 100 سيارة يوميا.

وتابعت أن هناك كميات كبيرة من السيارات حاليا بالموانئ إضافة إلى 10 آلاف سيارة تم شحنها، حاليا على متن السفن قادمة نحو الجزائر.

"شيري الجزائر"، حذرت أنها لا تقبل ولا تتسامح مع أي تشويه أو المساس بمصداقيتها بناءً على معلومات مغلوطة أو نقص في العلم بالقوانين والإجراءات المعمول بها.