تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه لإغلاق الأسبوع على ارتفاع بفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.39 بالمائة إلى 82.12 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 76.95 دولار.

ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعا 4.5 بالمائة في حين يتجه الخام القياسي الأمريكي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8 بالمائة. ويتجه الخامان للصعود للأسبوع الثاني على التوالي.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من المتوقع إلى جانب بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 9.2 مليون برميل بعد أن أثر الطقس الشتوي على إنتاج الخام.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بأكثر من المتوقع في الربع الرابع، كما أعلنت الصين خفضا كبيرا في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بهدف تحفيز النمو.