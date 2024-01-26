حجز كمية ضخمة من الكوكايين بالعاصمة

فتحت المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحقيقا ابتدائيا على إثر معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد المخدرات والمتاجرة فيها عبر بعض ولايات الوطن انطلاقا من ولاية تمنراست،

وأوضح بيان لمجلس قضاء الجزائر، أن التحريات أسفرت عن ضبط شبكة تضم 13 شخصا وبحوزتهم 31 كغ من الكوكايين، و52250 قرص مهلوس و02 كغ من الكيف المعالج.

وأضاف البيان، أنه بتاريخ 25/01/2024، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جرائم استيراد المخدرات والإتجار فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض أموال، حيث أمر قاضي التحقيق بوضع 10 من المشتبه بهم رهن الحبس المؤقت وأمر بإخضاع أحد المتهمين لالتزامات الرقابة القضائية بينما استفاد متهمان اثنان من الإفراج.