برج بوعريريج: قطاع الصحة يتدعم بسبع سيارات إسعاف

تدعم قطاع الصحة ببرج بوعريريج، مساء الخميس بسبع سيارات إسعاف وعيادة متنقلة مجهزة في إطار برنامج قطاعي ،يهدف إلى تطوير حظيرة المؤسسات الاستشفائية ،حسب كلمة والي الولاية الذي ذكر بعديد المشاريع المسجلة ، منها ثلاثة مستشفيات 60 سرير، و مستشفى أمراض القلب ، وعيادات متعددة الخدمات في كل التجمعات الكبرى.

وكشف مدير الصحة في تصريحه عن تخصيص سيارات الإسعاف لفائدة المؤسسات الاستشفائية العمومية لبلديات المنصورة ، رأس الوادي، برج غدير و مجانة و كل من عيادة المتعددة الخدمات لبلدية الرابطة ومستشفى لخصر بوزيدي، و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة رشيد بلحسين ( الأمومة والطفولة) بعاصمة الولاية ،

وأوضح ذات المتحدث، أن العيادة الطبية المتنقلة تخصص وفقا لتوجيهات والي الولاية للمناطق النائية التي لا توجد يها عيادات ، وفق برنامج أسبوعي في كل من مجانة و بلديات جعافرة ، لتدعم العيادات الموجودة من قبل في باقي جهات الولاية،

و أشار إلى أن قيمة العملية تقارب 12 مليار سنتيم ، ستسمح بتحسين الخدمات و رعاية أمثل للمرضى و تغطية الخريطة الصحية . و تم تخصيص سيارة إسعاف لبلدية الرابطة التي تفتقد لمثل هذه التجهيزات لإسعاف المرضى مضيفا ،تلبية لطلبات المواطنين خلال الزيارات الميدانية لوالي و أصاف أن قطاعه يسعى خلال البرامج المقبلة إلى تغطية شاملة لكل بلديات الولايات على غرار بلديات عين تسرة و المهير قبل نهاية السنة الجارية ، مشيرا إلى أن عدد سيارات الإسعاف المستلمة خلال السنة الجارية قد بلغت 18 سيارة.