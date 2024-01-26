مستغانم: توقيف رعية إفريقية تنصب عبر الفضاء السيبراني

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال الموجه للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك متكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و56 سنة من بينهم امرأة ورعية إفريقية.

القضية جاءت بعد قيام عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة المختصة بخصوص تعرض الضحية لعملية النصب عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك التي طالت مبلغ مالي قدره 59.000دج.وحيثيات القضية تعود إلى قيام الضحية بالتواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مع أحد الأشخاص يروج صاحبه لبيع كراسي ومظلات البحر بأسعار جد مغرية عبر الفايسبوك

أين اتفق معه على شراء 20 كرسيا و 26 مظلة بحر بمقابل 59.000دج، ليقوم الضحية بإرسال المبلغ المتفق عليه عبر الحساب البريدي الجاري للمشتبه فيه الذي أوهمه بأنه أرسل حوالة لإحدى شركات النقل والتوصيل، لكن الضحية لم يستلم طلبيته ويكتشف لاحقا بأن الحوالة المرسلة إليه وهمية، وأنه راح ضحية لعملية نصب واحتيال.

وقد أفضت التحريات التقنية التي باشرتها الفرقة المحققة، إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاث من بينهم رعية إفريقية وامرأة، يقيمون بإحدى الولايات الشرقية للبلاد. وعن قضية النصب والاحتيال الموجه للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد السالفي الذكر يحالون بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم.