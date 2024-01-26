الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة يستقبل 40 طلبا شهريا

وزعت، أمس، وبجامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، مقررات توطين وشهادات الإيواء لما يعادل 34 مشروعا ابتكاريا لطلبة الجامعات، منها 26 لخريجي هذا العام حاصلين على علامة وسم مؤسسة ناشئة وموضوع مبتكر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضاف عملية توطين المشاريع، التي منحت خلال التظاهرة العلمية "جامعة مبتكرة في جزائر ناشئة"، المنظمة من طرف المدينة التكنولوجية الجديدة تكنوبول "هضبة قسنطينة، هذه الأخيرة التي تضم أزيد من 600 فضاء لتوطين المبتكرين رواد الأعمال والشركات الناشئة مجانا،الى 10 مشاريع تم توطينها العام الفارط.

من جهته، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار السيد "بعطيش شعبان"، أكد أن تيكنوبول قسنطينة يحوز على حاضنة أعمال ومقر خاص بوزارة اقتصاد المعرفة خاص بالصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة ومن مسرعة الأعمال، حيث تمتلك اكثر من 450 مكتب خاص بالمؤسسات الناشئة،

فيما أكد المدير العام للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة أن الصندوق يستقبل بشكل أسبوعي طلبات لحاملي المشاريع المبتكرة والناشئة والتي تعادل حوالي 40 طلب في الشهر الواحد يتم استدعاءهم لعرض ملفاتهم وأفكارهم على مستوى الصندوق.