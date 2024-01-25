استحداث رتبة أستاذ مميز ولقب فخري وتعويضات جديدة

حصلت "الخبر" على جانب من مضمون القانون الأساسي للأستاذ الباحث ونظامه التعويضي والذي يمكن تلخيص محتواه في عدة نقاط هامة.

كشفت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لـ"الخبر" على لسان أمينها العام، مسعود عمارنة، جانبا من مضامين القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الذي عرف أساسا "بشكل مختصر" مايلي:

1-تعزيز الحريات الأكاديمية.

2-المساهمة في خلق البيئة الملائمة لتشجيع الطلبة.

3-تعزيز روح المقاولاتية بهدف خلق الثروة.

4-تقديم الخبرة والاستشارات للقطاعات الاقتصادية.

4-تشجيع الحركية والمرئية.

من جهة أخرى كشف عمارنة عما تضمنته التعويضات المالية التي مست بدون استثناء جميع الرتب والدرجات، حيث استقر التعويض الجديد على يلي:

1-بالنسبة لأستاذ التعليم العالي المصنف مثلا في الدرجة 06 يعرف زيادة قدرها 40700 دج وتصل إلى 54600 دج بالنسبة لأستاذ التعليم العالي درجة 12.

2-بالنسبة لأستاذ محاضر أ المصنف مثلا بالدرجة 06 فيعرف زيادة قدرها 29740 دج وتصل إلى 40100 دج في الدرجة 12.

3-أما بالنسبة للأستاذ المحاضر ب المصنف بالدرجة 06 فيعرف زيادة قدرها 19200 دج.

4-أما بالنسبة للأستاذ المساعد المصنف بالدرجة 6 فيعرف زيادة قدرها 13700 دج.

وفي سياق الحجم الساعي والمقدر بـ 192 ساعة بالنسبة للمحاضرات و282 ساعة بالنسبة للأعمال الموجهة والتطبيقية حسب المادة 06 من القانون 08/130 والتي لم تتغير.

من جهة أخرى قال عمارنة أن هذا القانون فعل رتبة أستاذ مميز وذلك بعد 15 سنة أقدمية في رتبة أستاذ التعليم العالي ويعرف زيادة قدرها 50 بالمئة من راتبه.

كما تقرر قانونا حسب عمارنة منح لقبا فخريا وبدون أثر مالي للمتقاعدين.