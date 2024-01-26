مخطط تنظيمي لمكافحة حرائق الغابات بالبيض

أشرف أمس والي البيض على اجتماع ضم أعضاء اللجنة الأمنية والمدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر لعرض ومناقشة المخطط التنظيمي لمكافحة حرائق الغابات والمصادقة عليه وتنصيب اللجنة الولائية لحماية الغابات من الحرائق وكذا لجنة العمليات الدائمة لمكافحة هذه الظاهرة.

وبالمناسبة أكد الوالي على ضرورة فتح المسالك داخل الحزام الغابي عبر كافة بلديات الولاية لتمكين الآليات من التدخل لاسيما ببساتين النخيل مع الحرص كما قال على تفعيل عمليات التوعية والتحسيس وسط المواطنين وتفادي كل الممارسات التي تؤدي إلى وقوع الحرائق داخل الغابات.