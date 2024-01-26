الطارف: توقيف عصابة التنقيب على الأثار وسرقة المعادن

أوقفت فرقة الدرك الوطني بأم الطبول في الطارف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و43 سنة يشكلون عصابة البحث والتنقيب في موقع أثري وسرقة المعادن الثمينة ، وجاءت ذات العملية بعد استغلال معلومات مؤكدة تلقتها ذالت المصالح ومكنتها من اثر دورية ومداهمة لمكان الواقعة أين ضبطت العصابة في حالة القيام بالحفريات ، وفي عين المكان حجزت لدى العصابة جهاز الكشف عن المعادن ،جهاز حاسوب بتقنية ثلاثي الأبعاد ، جهاز قياس المسافات ،ألات حفر يدوية وورقة بها مخطط لمكان الحفر ، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص الإقليمي سيحال الموقوفين وملف القضية فور استكمال التحقيق عن جنحة إجراء الأبحاث الأثرية دون ترخيص ، وجنحة حيازة عتاد حساس خاص بالكشف المعادن دون ترخيص