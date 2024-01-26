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مجتمع

الطارف: توقيف عصابة التنقيب على الأثار وسرقة المعادن

27 جانفي 2024 ()
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أوقفت فرقة الدرك الوطني  بأم الطبول  في الطارف 5 أشخاص تتراوح  أعمارهم بين 34 و43 سنة  يشكلون  عصابة  البحث والتنقيب في  موقع  أثري وسرقة  المعادن الثمينة ، وجاءت  ذات  العملية  بعد  استغلال  معلومات  مؤكدة  تلقتها  ذالت المصالح ومكنتها من  اثر  دورية  ومداهمة  لمكان  الواقعة  أين  ضبطت  العصابة  في حالة  القيام  بالحفريات ، وفي  عين المكان  حجزت  لدى العصابة  جهاز الكشف عن المعادن ،جهاز حاسوب  بتقنية ثلاثي الأبعاد  ، جهاز  قياس  المسافات  ،ألات حفر  يدوية  وورقة بها مخطط  لمكان الحفر ، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص الإقليمي سيحال الموقوفين  وملف القضية  فور  استكمال التحقيق  عن  جنحة إجراء  الأبحاث  الأثرية دون  ترخيص ،  وجنحة  حيازة  عتاد حساس خاص بالكشف  المعادن دون ترخيص

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