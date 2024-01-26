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مجتمع

انقطاع المياه في عدة بلديات العاصمة

27 جانفي 2024 ()
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أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم السبت، عن انقطاع  التزويد بالمياه الشروب عبر عدة بلديات في العاصمة .

وأشارت الشركة في بيان لها أن بسبب تسجيل عطب على مستوى قناة جر المياه بحجم 1100 ملم يوم السبت ببلدية بن عكنون ستتسبب الأشغال في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديات: بن عكنون، بوزريعة، بني مسوس، بولوغين ( زغارة )، رايس حميدو ( سيدي لكبير ) ، واد قريش  بوفريزي، الأبيار فيصولاي.

كما سيتم تسجيل بعض التذبذبات في عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى بلديات شراقة ودالي إبراهيم.

وأوضحت أنه سيتم وضع نظام خاص للتزويد بالمياه الشروب عن طريق الصهاريج، وهذا لتموين المؤسسات ذات الأولوية (المستشفيات والمؤسسات العمومية).

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