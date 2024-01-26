بعد ساعاتٍ من قرار العدل الدولية..الاحتلال الصهيوني ارتكب 18 مجزرة في غزة

يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ 113 من القصف الجوي والمدفعي والبحري المكثف في قطاع غزة، مستهدفًا المدنيين والبنية التحتية وجميع أشكال الحياة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 26 ألفا و257 شهيدا و64 ألفا و797 مصابا.

وقال البيان إن الوزارة رصدت "ارتكاب الاحتلال 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكدت الوزارة استشهاد 174 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة.

ولا يزال كثيرون تحت الأنقاض ولا يمكن لفرق الإسعاف الوصول إليهم.