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مجتمع

الطارف: توقيف عصابة مختصة السطو على المنازل

27 جانفي 2024 ()
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أطاحت مصالح أمن دائرة الذرعان بالطارف بعصابة مختصة في سرقة المنازل باستعمال أقنعة وبالعنف متكونة من 3 أشخاص في العقد الثاني من العمر ينحدرون من نفس المنطقة.

تفاصيل القضية جاءت على إثر بلاغ من إحدى المواطنات مفادها تعرضها للسرقة بالعنف من داخل مسكنها من قبل أشخاص ملثمين أين قاموا بتقييدها وسرقة مسكنها، لتقوم ذات المصالح بتكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلام وهو ما أسفر بالتعرف على المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز مع استرجاع المسروقات والوسائل المستعملة في عملية السطو المتمثلة في أقنعة وأسلحة بيضاء محظورة، وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا أنجزت ضدهم ملفات قضائية عن تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة بالعنف من داخل مسكن باستعمال أسلحة بيضاء محظورة مع تقديمهم للجهات القضائية أين تم إيداعهم مؤسسة إعادة التربية.

 

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