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مجتمع

سيدي بلعباس: العثور على أربعيني جثة هامدة داخل سيارته

28 جانفي 2024 ()
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عثر في حدود الساعة الحادية عشر والربع من ليلة السبت على جثة شخص يبلغ من العمر 47 سنة وهي هامدة بداخل مركبته قبالة العمارة "أو" بحي 400 يكن بسيدي الجيلالي في الضاحية الشمالية لمدينة سيدي بلعباس.

وقالت خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لسيدي بلعباس "بأن أفراد الوحدة الرئيسية تدخلوا في حدود الساعة المذكورة آنفا من أجل إسعاف شخص كان داخل سيارته قبل أن يؤكد طبيب الحماية المدنية وفاته بعد معاينته" وسط حديث عن إمكانية تعرضه لسكتة قلبية في انتظار صدور نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة.

 

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