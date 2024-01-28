تفكيك جمعية أشرار مختصة في السرقة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من تفكيك جمعية أشرار و إلقاء القبض على أفرادها مع إسترجاع المسروقات.

تم معالجة القضية على إثر شكوى من طرف أحد المواطنين مفادها تعرضه للسرقة من داخل مسكنه على مستوى وسط مدينة تلمسان من طرف أشخاص مجهولين.حيث قام المشتبه فيهم بإقتحام مسكن الضحية ليلا بينما كان الجميع نائما و من تم سرقة ممتلكاته من هواتف نقالة، مصوغات و سيارته ثم لاذوا بالفرار.

الأبحاث والتحريات من طرف عناصر الشرطة التابعة لذات المصلحة كللت بتفكيك أفراد الشبكة الاجرامية متكونة من أربعة أفراد مشتبه فيهم إختصت في السرقة بتوافر ظرفي الليل و التسلق حاولت زرع الرعب في أوساط المواطنين و سرقة الممتلكات و بيعها بأثمان بخصة بالسوق الموازي بإحدى الولايات المجاورة.

و بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام نيابة الإختصاص عن قضية " جناية السرقة بتوافر ظرفي الليل و التسلق ، التخريب العمدي لملك الغير و إخفاء أشياء مسروقة ".