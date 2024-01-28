الطارف: توقيف مروج خطير للمخدرات مع حجز 672 قرص مهلوس

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط بأمن ولاية الطارف من بمروج خطير للمخدرات الصلبة وأقراص مهلوسة ينشط على مستوى إلى معلومات تحصلت عليها ذات الفرقة بخصوص وجود احد الأشخاص معروف بسلوكه الإجرامي المصنف بالخطير يشتبه في قيامه بترويج وتخزين المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، ومن خلال خطة امنية مدروسة تمكنت من توقيفه على مستوى احد إحياء الشعبية بمدينة الشط أين ضبط بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية مهيأة للترويج والبيع، وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص الإقليمي وبعد استصدار ادن بتفتيش مسكنه تم ضبط كمية معتبرة من المهلوسات قدرت بـ 57 قرص مهلوس عقلي من مختلف الأنواع و102 قرص من المخدرات الصلبة "إكستازي " وفي مجموعها 672 قرص مهلوس ومجموعة من الأسلحة البيضاء الخطيرة ممثلة في 6 قارورات رذاذ مسيلة للدموع، صاعقين كهربائيين وسكاكين من الحجم لكبير إضافة إلى مبلغ مالي يمثل عائدات نشاطه الإجرامي ، وقدم المعني للجهة القضائية المختصة بتهمة جرم تخزين وحيازة محذرات صلبة ومؤثرات عقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.