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مجتمع

سيدي بلعباس: العثور على جثة شيخ تحمل آثار تعنيف

28 جانفي 2024 ()
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عثر يوم الأحد ببلدية مزاورو 50 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس على جثة شيخ في العقد السابع من العمر وهي هامدة بداخل المقر السكني العائلي الخاص بالضحية، قبل تدخل الجهات المختصة التي عملت على تحويلها صوب المؤسسة العمومية الاستشفائية مستشفى بتلاغ "أين تكون الجثة قد أخضعت إلى التشريح بإشراف من الطبيب الشرعي".

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية "فان بعض أطراف الجثة حملت آثار تعنيف"، وهو ما ترك الانطباع بإمكانية تعرض الشيخ "ن.ل" وهو رب عائلة مطلق إلى اعتداءات جسدية في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا.

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