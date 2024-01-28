العثور على قبور رومانية في ڨالمة

عثر، اليوم، بمحيط المقر الاجتماعي لبلدية قالمة، على هياكل عظمية بشرية، رجح المختصون في علم الآثار عودتها إلى الحقبة الرومانية المتأخرة.

وقد جاء اكتشاف هذه القبور وعددها 04 قبور حسب بوجمعة عميروش مدير الثقافة والفنون لولاية قالمة، خلال حفريات أشغال تخص مشروع بناء مصلحة تقنية بالجنة الخلفية لمقر بلدية قالمة، أين خضر العديد من المواطنين الفضوليين بعين المكان ، كما حضرت المصالح المختصة لمديريات الأمن الوطني ، الثقافة والفنون ب البناء وغيرها من المصالح المعنية الي حضرت بموقع الاكتشاف.

وفي اتصال ل "الخبر"بمدير الثقافة والفنون لولاية قالمة، بوجمعة عميروش، أكد بأنه عقب اكتشاف الطرقات البشرية بالموقع سالف الذكر، تم التنقل وايفاد لجنة مختصة في علم الآثار عن نديرو الثقافة ، التي قامت بعملية استجماع للعظام الهيكل البشرية المكتشفة، التي قدرتها بأربعة هياكل بشرية ،تعود ٱلى " الحقبة الرومانية المتأخرة " حسبه. وأوضح السيد عميروش الخبر ،أنه لن يتم العصور مع الهياكل البشرية الرومانية عن أية لقى، وأن الأشغال بموقع اكتشاف هذه القبور الرومانية، متواصلة" فوق الإجراءات والشروط المعمول بها في مثل هذه الحالات".

يشارإلى أن تم في عملية مماثلة قبل يومين، في أشغال ترميم للمسرح الجهوي "محمد تريكي" بقلب مدينة قالمة، تم اكتشاف داخل المسرح، قبور تعود إلى الحقبة الرومانية هي الأخرى ، ما اقتضى إعلام الوزارة الوصفية التي أوفدت لجنة من المختصين عن المركز الوطني لعلم الآثار الذين قاموا بحفرية انقاذية ،تم على اثرها اكتشاف 06قبور بها هياكل عظمية تعود للحقبة الرومانية المتأخرة حسب المصادر نفسها.