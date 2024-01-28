تفاصيل جديدة بخصوص عملية ضبط 31 كلغ من الكوكايين (فيديو)

قدمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بخصوص العملية التي نفذتها مصلحة الـSCLTIS وأسفرت عن ضبط 31 كلغ من الكوكايين وأزيد من 52 ألف قرص مهلوس.

ويتعلق الأمر بمقطع فيديو، يوثق القضية النوعية التي عالجتها المصلحة المركزية للاتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS)، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بحر الأسبوع الماضي، والتي كانت محل بيان صحفي صادر عن القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، يوم الجمعة 26/01/2024.

حيث تمكنت ذات المصلحة العملياتية من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، في قضية المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يمتد نشاطها انطلاقا من ولاية تمنراست إلى العاصمة.

وبدأت هذه العملية بتوقيف 10 أشخاص، من بينهم امرأة، بمدينة رويبة بالعاصمة ثم غرداية، مع ضبط 06 كلغ من الكوكايين، 02 كلغ من الكيف المعالج و52250 قرص مهلوس، مخفية داخل مخبأ سري بمقطورة شاحنة.

ومواصلة للتحقيق في ذات القضية، تمكن عناصر المصلحة من توقيف 03 أشخاص آخرين بمدينة الأغواط، وضبط 25 كلغ من الكوكايين، داخل مخبأ مستحدث على متن سيارة سياحية.