توقيت والقناة الناقلة لمباراة الجزائر وجنوب إفريقيا

يواجه سهرة اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني لكرة القدم منتخب جنوب إفريقيا في إطار الدورة الودية الدولية "FIFA SERIES ALGERIA 2024".

وستُنقل المباراة التي تُلعب على ملعب نلسون مانديلا بالعاصمة، بداية من الساعة 22:00 ليلا، عبر القناة السادسة للتلفزيون العمومي "القناة الشبابية".

فيما سيدير المباراة الحكم التونسي أمير لوصيف، ويساعده إسماعيل أيمن كمساعد أول وجريدي فوزي كمساعد ثاني، في حين سيكون لحلو بن براهم من الجزائر حكماً رابعاً.

وسيغيب عن المباراة أربعة لاعبين أساسيين وهم: المدافع رامي بن سبعيني، ولاعبي الوسط هشام بوداوي وإسماعيل بن ناصر اللذين غادرا التربص قبل مباراة بوليفيا والمهاجم أمين قويري