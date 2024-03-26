الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى قيادة قوات الدفاع الجوي

شرع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد التقى الفريق أول السعيد شنقريحة بإطارات ومستخدمي قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم

وفي كلمة له، أكد الفريق أول السعيد شنقريحة على الأهمية التي يوليها الجيش الوطني الشعبي للسيطرة على الأجواء كأحد أهم العوامل الحاسمة في تحقيق التفوق الجوي وكسب المعارك الحديثة.

وشدد الفريق أول السعيد شنقريحة على ضرورة الحرص الدائم على التحضير الجيد والرفع المستمر من مستوى الجاهزية العملياتية حفظا للمجال الجوي الوطني. كما أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة على تدشين مقر جديد لثكنة عسكرية تابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.