الناطق باسم جيش الاحتلال يهاجم الجزائر

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، منذ أمس الإثنين، تصريحا للناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الصهيوني تجاه الجزائر.

وقال أحد الناطقين باسم جيش الاحتلال، وهو العقيد أوليفييه رافوفيتش، خلال حصة تلفزيونية على قناة "أي 24 نيوز" الناطقة باللغة الفرنسية: "الجزائر تحاول الصلح بين فتح وحماس لكي يستطيع الفلسطينيون التوحد ومواجهة دولة إسرائيل، في المقابل المغرب يقف إلى جانب إسرائيل".

وكانت لأوليفييه رافوفيتش حادثة مع الصحفي الفرنسي ذي الأصول الجزائرية، محمد قاسي، هذا الأخير تعرض للتوبيخ من إدارة قناة (تي في 5 موند) الحكومية الفرنسية التي يعمل بها، بسبب إحراجه للناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني بشأن استهداف مستشفيات غزة.