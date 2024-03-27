تعيين الجزائرية بهجة العمالي سفيرة إفريقيا للسلام والأمن

تم تعيين الجزائرية بهجة العمالي أمس الثلاثاء، من قبل رئيس البرلمان الإفريقي، فورتون زيفانيا شارومبيرا، سفيرة إفريقيا للسلام والأمن للبرلمان الإفريقي "بأثر فوري".

وجاء في رسالة التعيين "يشرفني أن أعلمكم بتعيينكم سفيرة إفريقيا للسلام والأمن بأثر فوري".

و كتب فورتون زيفانيا في رسالته " كقائدة سلام معترف بك وذات شغف لا يتزعزع لحل النزاعات، نأمل أن تستفيدي من دورك كسفيرة للاتحاد الإفريقي للدفاع عن السلام واحترام السيادة والسلامة الإقليمية في إفريقيا بشكل عام" وفي النزاع في الشرق الأوسط في بشكل خاص" .

وخلص نص الرسالة " في الواقع، لا يمكن للبرلمان القاري أن يبقى صامتا بينما يتعرض الشعب الفلسطيني إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. لذلك، نحن نعول عليكم أن تكونوا صوتا لمن لا صوت له في هذه المواقف حيث يبدو أن قوة السلاح عوض الأخلاق، هي القوة التي تحدد مصير الأشخاص".