قرض لفائدة الحجاج .. التفاصيل

أعلن القرض الشعبي الجزائري، اليوم الخميس في بيان له، عن إطلاق صيغة "القرض الحسن حاجي"، وهو قرض دون فوائد، يمكن أي يصل مبلغه إلى 30 مليون سنيتم، ويهدف لمساعدة الحجاج على تغطية تكاليف الحج.

وجاء في البيان "في إطار تنظيم موسم الحج 2024، يسر القرض الشعبي الجزائري أن يعلن عن إطلاق صيغة "القرض الحسن حاجي"، قرض دون فوائد مصادق عليه من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، يأتي هذا القرض لدعم القدرات المالية للحجاج والسماح لهم بالحصول على التكلفة المالية اللازمة لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة".

وأوضح البيان أن قرض الحسن حاجي هو قرض مخصص للحجاج الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المقررة من السلطات المختصة، يمكن أن يصل مبلغه إلى ثلاث مائة ألف دج (300.000,00 دج) وتبلغ مدته 27 شهرا باحتساب فترة إرجاء 03 أشهر، وهو مخصص للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي جنسية جزائرية الذين لديهم دخل مستقر ولا يتعدى سنهم 75 سنة عند تسديد آخر قسط من التمويل".

إضافة إلى هذا، يسمح القرض الشعبي الجزائري لأبناء و/أو أزواج الحجاج الحصول على "القرض الحسن حاجي" لتمويل مصاريف الحج لصالح الوالدين و/أو الزوج.