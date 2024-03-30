توقيف سائق حافلة بسبب السرعة المفرطة ببجاية

تم توقيف حافلة لنقل المسافرين تسير بسرعة على مستوى بلدية سيدي عيش ولاية بجاية من قبل أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بسيدي عيش

وجاء في بيان للدرك الوطني، أنه "على إثر تبليغ أحد ركاب حافلة لنقل المسافرين تسير بسرعة عبر الرقم الأخضر (1055)، وبعد التنسيق مع وحداتنا العاملة في الميدان تم توقيف الحافلة على مستوى بلدية سيدي عيش ولاية بجاية من قبل أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بسيدي عيش المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجاية".

وأفاد ذات البيان، أن أهم المخالفات المرفوعة ضد سائق الحافلة، عدم تقديم الوثائق (بطاقة التسجيل)، عدم تعليق الشارة المهنية.

وتوجهت ذات المصالح، بالشكر الجزيل الى المواطن الذي قام بالتبليغ، والذي يعتبر سلوك حضاري نثمنّه ونشجعه من أجل تحقيق السلامة على الطرقات.