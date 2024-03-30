برج بوعريريج: إتلاف 120 كلغ من السمك وقنطار من اللحم

حجزت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لمصلحة الأمن العمومي ببرج بوعريريج، خلال دورياتها، على المحلات التجارية، بمناسبة شهر رمضان الكريم، 120كلغ من السمك، معروضة للبيع، في غياب أدني شروط النظافة، تبين بعد مراقبتها أنها غير صالح للاستهلاك، كما تم حجز 20 كيلوغرام من اللحوم الحمراء، وموازاة مع ذلك قامت نفس الفرقة مدعومة بأعوان مديرية التجارة، بحجز 76 كيلوغرام من اللحوم الحمراء و218 قارورة مشروبات غازية، و300 كيس شيبس، بعد أن تبين تلفها وكون بعضها سامة، لتتم عملية إتلاف المحجوزات، وفتح تحقيق في القضايا، وتحويل ملفات المعنيين إلى العدالة.