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رئيس الجمهورية يجري لقاء إعلاميا (فيديو)

30 مارس 2024 ()
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أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، سيبث سهرة اليوم السبت بداية من الساعة العاشرة مساء على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

مقتطفات من اللقاء الإعلامي:

انتخابات رئاسية مسبقة .. أسباب تقنية محضة

بعد شهرين من الآن لن نسمع مجددا بقضية الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير قانونية.

آن الأوان أن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق في الأمم المتحدة ولو محتلة.

في آفاق عامي 2026 / 2027 ستكتمل مضاعفة الأجور.

حققنا إلى غاية اليوم 47 بالمائة من عمليات رفع الأجور وستكتمل الـ53 بالمائة المتبقية في آفاق 2027.

الناتج المحلي الخام سيتعدى 400 مليار دولار سنة 2026.

 

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