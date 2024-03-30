المدية: قافلة طبية نحو مناطق الظل

تواصل المؤسسة العمومية الاستشفائية بقصر البخاري جنوب المدية خرجاتها الميدانية المتعلقة بالتكفل الصحي بمناطق الظل حيث كانت الوجهة اليوم منطقة ذراع الرمل ببلدية مجبر. حيث قامت الفرقة الطبية المتنقلة باجراء الفحوصات اللازمة لسكان هاته المنطقة والتي تهدف الى توصيل الخدمات الصحية للمواطنين الذين يتعذر عليهم مزاولة العلاج بسبب بعد الوحدات الصحية وكذلك صعوبة التنقل كون هذه المناطق نائية جدا مايجعل الوصول الى المدينة أمر صعب.

وقد أسفرت هذه الخرجة الميدانية على اجراء اكثر من ثلاثين فحص طبي في مختلف التخضصات الطبية بالاضافةالى تقديم نصوحات حول مرض السكري والصيام في شهر رمضان.