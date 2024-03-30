غليزان: إتلاف 245 كلغ من الحلويات التقليدية والعسل

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري السابع بأمن ولاية غليزان خلال خرجة ميدانية مشتركة مع مديرية التجارة لمراقبة المحلات التجارية على مستوى مدينة غليزان من مصادرة وإتلاف 120 كلغ من الحلويات التقليدية (بنان)،و 125 من مادة العسل غير الصالحة كانت موجهة للاستهلاك.وهذا على إثر معلومات واردة مفادها قيام أحد أصحاب المحلات بتحضير الحلويات التقليدية في ظروف غير صحية على مستوى مدينة غليزان،أين تم تسجيل مخالفة انعدام شروط النظافة وعدم احترام إلزامية المنتوج.

وفي نفس السياق تمكنت فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة وادي أرهيو على إثر خرجة ميدانية مشتركة رفقة ممثلين عن المفتشية الإقليمية للتجارة بوادي ارهيو لمراقبة مخبزة صناعية من رفع مخالفة عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية،وعدم احترام إلزامية أمن المنتوج،مع حجز و إتلاف 70 لترا من الشاربات المخصصة لتحضير مادة الشامية غير صالحة للاستهلاك،

و 04 كلغ من مادة الحبة السوداء (سانـوج) مخصصة لتحضير الخبز،و كمية من مادة محسن الخبز غير صالحة للاستعمال. وقد تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالفين.