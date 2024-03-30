المدية : عودة الانفراج للمجلس الشعبي لبلدية وزرة

توج اللقاء الذي جمع اليوم السلطات الولائية باعضاء المجلس الشعبي لبلدية وزرة بإتفاق مبدئي داخل بيت المجلس الشعبي البلدي على عودة المجلس للتداول و الغاء سلطة حلول الوالي محل المجلس .

وفي هذا الإطار ثمن الوالي تغليب المصلحة العامة للمواطنين مؤكدا إن المقاصد السامية لروح المسؤولية ونبل المهام القاضية بخدمة المواطن، تشكل في مجملها رسالة المرفق العام التي يتعين على الجميع ،كل من موقعه تبنيها والتحلي بها في ممارسة المهام حتى تتدعم علاقة المواطن بمنتخبيه وبإدارته،عبر تمكينه من الحياة الكريمة وتوفير كافة الظروف المعيشية الكفيلة بذلك.