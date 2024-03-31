بلعابد يحسم في إمكانية تمديد عطلة الربيع

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، أنه تم اعتماد مقاربة جديدة في إمتحان تقييم المكتسبات لمرحلة التعليم الإبتدائي لهذه السنة.

وفي كلمة له خلال زيارته إلى ولاية بومرداس، أكد الوزير، أن امتحان تقييم المكتسبات، والذي تم الشروع فيه السنة الماضية، عرف نجاحا بالرغم من الصعوبات، مشيرا إلى أنه وبرسم هذه السنة، أعطيت لهذا الامتحان إمكانيات كبيرة بعدما تم تقييمه السنة الماضية للوصول إلى تخفيفه استجابة لملاحظات العاملين عليه في الميدان.

من جهة أخرى أكد الوزير بأن عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة ستكون يوم الأحد 7 أفريل 2024، أي قبل يومين أو ثلاثة أيام عن عيد الفطر المبارك.