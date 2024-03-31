توقيف شخصين واسترجاع مصوغات بقيمة 500 مليون سنتيم

تمكنت عناصر الحضري الخارجي لبلدية حمادي كرومة من توقيف شخصين وقاصر تتراوح اعمارهم بين 17و29 سنة قاموا باقتحام منزل عن طريق التسلق واستنادا الى خلية الاتصال والصحافة لامن سكيكدة فان المصلحة قد تلقت شكوى من قبل مواطن بخصوص تعرض منزله الكائن بوسط مدينة حمادي كرومة من طرف مجهول استولى على مصوغات من المعدن الاصفر محزمة لويز سوار خاتم سلسلتين قيراطين وبقاط بقيمة 500 مليون سنتيم اضافة الى هاتف نقال.

الضبطية القضائية بالحضري الخارجي بحمادي كرومة قامت بتحريات وتحقيقات تمكنت من خلالها من توقيف الفاعلين تبعا وتحويلهم للمصلحة لتقديمهم امام النيابة المختصة لمحكمة سكيكدة.