آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

توقيف شخصين واسترجاع مصوغات بقيمة 500 مليون سنتيم

31 مارس 2024 ()
+ -

تمكنت عناصر الحضري الخارجي لبلدية حمادي كرومة من توقيف شخصين وقاصر  تتراوح اعمارهم بين 17و29 سنة  قاموا باقتحام منزل عن طريق التسلق  واستنادا الى خلية الاتصال والصحافة لامن سكيكدة فان المصلحة قد تلقت شكوى من قبل مواطن  بخصوص  تعرض منزله الكائن بوسط مدينة حمادي كرومة من طرف مجهول  استولى على مصوغات  من المعدن الاصفر  محزمة لويز سوار خاتم سلسلتين  قيراطين وبقاط بقيمة 500 مليون سنتيم  اضافة الى هاتف نقال.

الضبطية القضائية  بالحضري الخارجي بحمادي كرومة قامت بتحريات وتحقيقات تمكنت من خلالها من توقيف  الفاعلين تبعا  وتحويلهم للمصلحة لتقديمهم امام النيابة المختصة لمحكمة سكيكدة.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    وزارة الداخلية تفند

    12368 قراءة
  • 3

    قسنطينة: مقتل محامي على يد جاره قبل آذان المغرب

    5617 قراءة
  • 4

    الجزائر تمتلك 6 آلاف قطعة بحرية معظمها لا تملك القدرة على الصيد ...

    5560 قراءة
  • 5

    إجراءات ردعية في حق المضاربين في أسعار الموز

    4963 قراءة