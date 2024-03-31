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الوزير الأول يستقبل سفير كوبا

31 مارس 2024 ()
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استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم بقصر الحكومة، سفير جمهورية كوبا ارماندو فيرغارا بوينو الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر.

ووفق بيان لمصالح الوزير الأول، أن اللقاء شكل فرصة لإجراء تقييم لواقع العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، على ضوء نتائج المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع الرئيس الكوبي ميغال دياز كانيل، خلال زيارته للجزائر في نوفمبر 2022 لإعطاء دفع قوي للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية منها.

كما ثمن الجانبان عاليا تطابق مواقف البلدين بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بخصوص القضية الفلسطينية وضرورة دعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في قطاع غزة.

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