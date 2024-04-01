وصفت بالأخطر.. طائرة مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية صهيونية بإيلات

اخترقت طائرة مسيرة أجواء فلسطين، فجر اليوم الإثنين، وأصابت مبنى في "إيلات".

وقالت وسائل إعلام صهيونية، نقلتها شبكة "قدس"، إن المسيرة أصابت قاعدة عسكرية بحرية، كانت قادمة من الشرق وسقطت على مبنى في إيلات محدثة أضرارا مادية، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة.

وقد دوّت صفارات الإنذار في إيلات، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان سقوط المسيّرة، وأشارت وسائل إعلام إلى سماع دوي 4 انفجارات في سماء إيلات المطلة على البحر الأحمر.

وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب المستوطنين من منازلهم في إيلات عند انطلاق صفارات الإنذار ووصول المسيرة إلى المنطقة.

وفي وقت لاحق، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها قصفت "هدفا حيويا في أراضيها المحتلة بالأسلحة المناسبة".

وأوضحت في بيان فجر اليوم، أن هذا القصف يأتي "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

من جانبه، قال موقع "كان" العبري، إن حادثة المسيرة التي أطلقتها المقاومة الإسلامية في العراق والتي فشل جيش الاحتلال في اعتراضها، الأخطر منذ بداية الحرب.