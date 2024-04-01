الشيخ محمد ديكو يشكر الجزائر

قدّم الشّيخ الدّكتور محمود ديكو، مفتي دولة مالي السابق، وأبرز شخصية دينية إفريقية، درسًا في جامع الجزائر، عن الأُخوّة الإسلاميّة، وركّز في كلمته على العلاقات التاريخية العلمية والتضامنية بين الجزائر وإفريقيا.

وشكر الشّيخ الدّكتور محمود ديكو الجزائر، عن الدّور الذي تقوم به من أجل إفريقيا، في إحلال السّلم وفضّ النزاعات والدفاع عن الشّخصية الإفريقية وحرية اتخاذ القرار.

كما تحدّث الشّيخ ديكو عن العلاقة الأخوية القوية بين الجزائر والماليين، مبرزا أثر علماء الجزائر على المنطقة، وبالخصوص أهل توات، ومنهم سيدي المختار الكنتي القادري، وقبله الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، وأن تنبكتو وغاو وباماكو تشهد عن هذه العلاقة العلمية.

كما أدلى الشّيخ محمود ديكو بكلمة للصفحة الرسمية لجامع الجزائر معتبرا إياه صرحا تاريخيا يفتخر به كل الشّرفاء والأحرار في العالم.