مراد يطمئن على قائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسطيف

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين، إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة للاطمئنان على الحالة الصحية لقائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سطيف الذي أصيب بحروق أثناء عملية تدخل في حادث انفجار صهريج شاحنة لنقل المواد سريعة الالتهاب، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "على إثر حادث إصابة قائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سطيف بحروق من الدرجة الثانية في جميع أنحاء الجسم أثناء عملية تدخل في انفجار صهريج شاحنة لنقل المواد سريعة الالتهاب، تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، رفقة السيد المدير العام للحماية المدنية إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة للاطمئنان على حالته الصحية وظروف التكفل الطبي به، متمنيا له الشفاء العاجل".

وكان المصاب قد تم إجلاؤه ليلة أمس إلى مستشفى زرالدة للحروق الكبرى عبر مروحية تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية.