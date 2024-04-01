آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

وزير النقل يوقف مدير مطار عنابة

1 افريل 2024 ()
+ -

قرر وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، توقيف مدير مطار عنابة وذلك خلال زيارة العمل التي قادته، اليوم الإثنين، إلى الولاية.

وحسب بيان وزارة النقل فإن سبب اتخاذ هذا القرار يعود إلى غياب التكفل بالزبائن والإهمال الملاحظ في مرافق المطار أثناء الزيارة.

من جهة أخرى، أكد وزير النقل أن دائرته الوزارية ضبطت مجموعة من المعايير لتقييم الموانئ عبر الوطن وذلك للرفع من مردوديتها الاقتصادية.

وأوضح زهانة بأن "المعايير المضبوطة والمحددة من قبل الوزارة تمثل مؤشرات هامة سيتم الاعتماد عليها لتقييم النجاعة الاقتصادية لكافة الموانئ".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    وزارة الداخلية تفند

    12409 قراءة
  • 3

    قسنطينة: مقتل محامي على يد جاره قبل آذان المغرب

    5643 قراءة
  • 4

    الجزائر تمتلك 6 آلاف قطعة بحرية معظمها لا تملك القدرة على الصيد ...

    5579 قراءة
  • 5

    إجراءات ردعية في حق المضاربين في أسعار الموز

    4975 قراءة