وزير النقل يوقف مدير مطار عنابة

قرر وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، توقيف مدير مطار عنابة وذلك خلال زيارة العمل التي قادته، اليوم الإثنين، إلى الولاية.

وحسب بيان وزارة النقل فإن سبب اتخاذ هذا القرار يعود إلى غياب التكفل بالزبائن والإهمال الملاحظ في مرافق المطار أثناء الزيارة.

من جهة أخرى، أكد وزير النقل أن دائرته الوزارية ضبطت مجموعة من المعايير لتقييم الموانئ عبر الوطن وذلك للرفع من مردوديتها الاقتصادية.

وأوضح زهانة بأن "المعايير المضبوطة والمحددة من قبل الوزارة تمثل مؤشرات هامة سيتم الاعتماد عليها لتقييم النجاعة الاقتصادية لكافة الموانئ".