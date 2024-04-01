قصف صهيوني يستهدف القنصلية الإيرانية بدمشق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن عدوانا جويا صهيونيا استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بحي المزة بالعاصمة السورية دمشق.

وحسب قناة "العالم" فإن العدوان الصهيوني دمر مبنى القنصلية الإيرانية بالكامل. وأشارت إلى أن القصف طال منطقة مكتظة بالمدنيين في حي المزة بدمشق.

وأكد ذات المصدر أن السفير الإيراني وعائلته بصحة جيدة بعد العدوان لكن مبنى القنصلية قد تدمر بالكامل.

في نفس السياق، أفادت مراسلة الميادين في دمشق، أن قائد قوات القدس في لبنان وسوريا، العميد محمد رضا زاهدي، استشهد في القصف الصهيوني.

ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مقر السفارة الإيرانية بدمشق. ودان بقوة الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.

وأكد وزير الخارجية السوري أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا.

بدوره قال السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري إن هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي ونجدد وقوفنا مع المقاومة ولسنا قلقين من أي إجراء يقوم به الاحتلال.

وأضاف، أن الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية يعكس حقيقة كيان الاحتلال الذي يقوم بكل شيء مناهض للإنسانية لتحقيق ما يريد.