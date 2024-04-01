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تحديد تاريخ انطلاق الإحصاء العام للفلاحة

1 افريل 2024 ()
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أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الإحصاء العام للفلاحة ينطلق يوم 19 ماي القادم، على أن يستمر إلى غاية 17 جويلية 2024.

وتم تحديد هذا التاريخ لدى ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أشغال الاجتماع الخامس للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة، التي تمحورت حول التحضيرات النهائية تحسبا لإطلاق عملية الإحصاء الفلاحي.

وذكر شرفة خلال هذا الاجتماع، بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 24 مارس 2024، حول "إيلاء كل الأهمية للإحصاء العام للفلاحة، كونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة"، حسب البيان.

في هذا الإطار، أوضح البيان أن اللجنة صادقت خلال هذا الاجتماع على نموذج الاستبيان النهائي الخاص بهذه العملية الوطنية "المحورية"، مع تقديم عرض حول التطبيق المعلوماتي المخصص لإدراج البيانات المتحصل عليها.

جدير بالذكر، أن الإحصاء الفلاحي العام لسنة 2024، يعد ثالث إحصاء فلاحي ستشهده الجزائر، بعد عمليتي الإحصاء التي تم إجراؤها سنتي 1973 و2001.

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