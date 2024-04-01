المساعدات الجزائرية لغزة.. جسر جوي متواصل

حطت، صبيحة اليوم الإثنين، بمطار العريش في مصر طائرتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية محملتان بمساعدات إنسانية مقدرة بـ168 طن من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطيبة والخيم، ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري ليتم إدخالها فيما بعد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ووفق بيان وزارة الدفاع الوطني فإن هذه المساعدات الإنسانية تم شحنها فجر اليوم انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى حيث تأتي هذه العملية مرة أخرى لتعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض للعدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال.

من جهته أكد الهلال الأحمر الجزائري، في بيان، وصول الشحنة الثالثة من الدفعة الثانية من المساعدات الجزائرية الموجهة لفائدة للأشقاء في فلسطين.

وأضاف ذات البيان أنه تم تفريغ الشحنة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

ووفق المصدر فإن المساعدات الإنسانية الجزائرية التي تم إرسالها تقدر بـ300 طن منذ بداية العملية، وصلت تباعا عبر جسر جوي.