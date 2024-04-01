المدية: الدرك يطيح بشبكة إجرامية

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بمجبر جنوب المدية من توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات داخل أوساط الشباب عبر بلديات الولاية مع حمل أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأصناف.

وقد أسفرت العملية عن حجز وضبط خمس صفائح ونصف من المخدرات بوزن يقدر بـ557 غرام وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي قدره 100 ألف دينار جزائري من عائدات الترويج وهواتف نقالة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق والذي أمر بدوره بإيداع المشتبه فيهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبرواقية.