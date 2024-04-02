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مجتمع

عين تموشنت: انتشال ثلاث جثث لفضتهم أمواج البحر

2 افريل 2024 ()
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انتشلت، مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، جثة رجل تم العثور عليها بالمنطقة الصخرية المسماة المخبا ببلدية تارقة بولاية عين تموشنت .

وأوضح بيان لذات المصالح، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية المالح والوحدة البحرية لبني صاف، تدخلت  اليوم في حدود السابعة صباحا والنصف من اجل انتشال جثة لرجل بالمنطقة الصخرية المسماة المخبا بلدية تارقة دائرة المالح مجهول الهوية وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدكتور بن زرجب لعين تموشنت.

فيما تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدينة العامرية أمس من أجل انتشال ضحيتين لفضتهما أمواج البحر، الأولى في حدود منتصف النهار وعشرون دقيقة بالمنطقة الصخرية المسماة البئر بشاطئ سبيعات بلدية المساعيد.

والثانية على الساعة الواحدة زوالا وعشرون دقيقة بالمنطقة الصخرية المسماة الفراج الغربي سبيعات بلدية المساعيد دائرة العامرية. وهما مجهولي الهوية ومن جنس ذكر .

 

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