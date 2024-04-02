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مجتمع

غليزان: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي

2 افريل 2024 ()
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فكك أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي محمد بن علي في غليزان شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المواشي والسيارات عبر إقليم ولاية غليزان والولايات المجاورة لها،

حيث أسفرت العملية عن توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم وتحديد هوية شخصين متواجدين بالمؤسسة العقابية بإحدى الولايات المجاورة مع حجز سيارة سياحية تستعمل لتنفيذ الجريمة وهواتف نقالة خاصة بالمشتبه فيهم بالإضافة إلى لواحات الترقيم كان يستعملها المشتبه فيهم لتنفيذ السرقات.

وقد تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان مع وضع المركبة بالمحشر البلدي.

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