آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

الفريق أول شنقريحة يقوم بزيارة إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة

2 افريل 2024 ()
+ -

قام الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة الناحية العسكرية الأولى بالبليدة وذلك مواصلة للزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر رمضان المعظم

عقد الفريق أول السعيد شنقريحة، وفق بيان وزارة الدفاع الوطني، لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الأولى ألقى خلالها كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد

وأكد السعيد شنقريحة أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل بكل عزم وحزم شق طريق تطوير قدراته الدفاعية حفاظا على المصالح العليا للأمة ووفقا لمسعى تعزيز المتزايد للرابطة المقدسة بين الشعب وجيشه التي بها تكتسب بلادنا المزيد من القوة والمناعة وتتحصن من كل المخاطر والتهديدات

أشاد الفريق أول، بصور التضامن التي رسمها الشعب الجزائري خلال شهر رمضان الفضيل وبتجانس وتلاحم مكوناته التي ستكون جدار الصد المتين في مواجهة كل التهديدات.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    وزارة الداخلية تفند

    12448 قراءة
  • 3

    قسنطينة: مقتل محامي على يد جاره قبل آذان المغرب

    5655 قراءة
  • 4

    الجزائر تمتلك 6 آلاف قطعة بحرية معظمها لا تملك القدرة على الصيد ...

    5591 قراءة
  • 5

    إجراءات ردعية في حق المضاربين في أسعار الموز

    4980 قراءة