ميلة: توقيف شخص وحجز مهلوسات

في إطار المخطط الأمني المسطر من قبل مصالح أمن ولاية ميلة خلال شهر رمضان الكريم، سيما في شقه المتعلق بمحاربة ظاهرة ترويج وبيع المؤثرات العقلية في المجتمع، من خلال تضييق الخناق على مروجي هذه السموم ووضع حد لنشاطاتهم الإجرامية، تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة بداية هذا الأسبوع، من توقيف شخص وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ: 6900 وحدة من نوع بريغابالين 300 ملغ، وهذا في عملية شرطية تمت تحت إشراف النيابة المختصة على مستوى مدينة التلاغمة.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر الفرقة لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبته التجارية من مدينة التلاغمة باتجاه مدينة شلغوم العيد، ليتم وضع خطة أمنية محكمة للإطاحة بالمشتبه فيه، أسفرت عن توقيف المعني بالأمر بينما كان يقود مركبته التجارية، وبعد إخضاعها لعملية التفتيش الأمني الدقيق عثر بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ: 6900 وحدة من نوع بريغابالين 300 ملغ، ليتم تحويله للمصلحة و فتح تحقيق في القضية.

وتنفيذا للإذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، أين تم ضبط و حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ: 90 مليون سنتيم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لأجل: جنحة الحيازة والحصول والنقل والشراء قصد البيع للأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل.