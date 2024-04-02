الكيان يقدم مقترحا جديدا وينتظر رد "حماس"

قال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن وفد التفاوض بلور مع الوسطاء في القاهرة مقترحا جديدا سيعرض على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووفق ما نقلت قناة "الجزيرة"، ذكر مكتب نتنياهو أنه "في إطار المحادثات، وبوساطة بناءة من مصر، صاغ الوسطاء مقترحا معدلا" لهدنة في غزة ولتحرير المحتجزين. وأضاف أن "إسرائيل" تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على "حماس" بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق، أعلن الكيان أن وفده المفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" سيعود اليوم من العاصمة المصرية، بعد إجرائه جولة جديدة من المحادثات المكثفة بهذا الشأن.

وكانت هيئة البث العبرية نقلت عن مسؤول مطلع قوله إن المقترح المعدل يتضمن ما سمّاها مرونة صهيونية بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.