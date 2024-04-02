البويرة: انتشال جثة شاب غرق ببركة

تمكنت فرقة الغطاسين التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة مساء اليوم من انتشال جثة شاب غرق ببركة مائية بقرية أولاد يحيى ببلدية ديرة 60 كلم جنوب مقر ولاية البويرة.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أن الضحية متوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 19 سنة .

وأشار البيان أن العملية تمت تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البويرة المقدم شرقي عبد القادر.

كما تم ذكر أن المصالح تدخلت لهذه العملية على الساعة 14سا25د المتمثلة في عملية بحث عن غريق في مجمع مائي بقرية اولاد يحي بلدية ديرة دائرة سور الغزلان.