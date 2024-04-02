آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

السودان يعلق عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز

2 افريل 2024 ()
+ -

نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، عن وزير الإعلام في السودان قوله إن البلاد علقت، اليوم الثلاثاء، عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها.

وكانت الحكومة السودانية اتهمت الإمارات بلعب دور رئيسي في الحرب المفروضة على البلاد وتهديد وحدتها وإشاعة الفوضى والاضطراب.

وقالت إن "أبوظبي تحاول استخدام الدعاية الإعلامية، وإنها تبث تقارير عبر منصاتها للتغطية على المعلومات المفصلة والأدلة الدامغة عن الدور الرئيسي لدولة الإمارات العربية في الحرب المفروضة على السودان".

والأسبوع الماضي، طالب مساعد القائد العام للجيش السوداني السفير الإماراتي بمغادرة البلاد.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    وزارة الداخلية تفند

    12471 قراءة
  • 3

    قسنطينة: مقتل محامي على يد جاره قبل آذان المغرب

    5664 قراءة
  • 4

    الجزائر تمتلك 6 آلاف قطعة بحرية معظمها لا تملك القدرة على الصيد ...

    5596 قراءة
  • 5

    إجراءات ردعية في حق المضاربين في أسعار الموز

    4992 قراءة