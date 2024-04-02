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أخبار الوطن

الجزائر تندد..

2 افريل 2024 ()
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اعتبر مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن الهجوم الصهيوني على قنصلية إيران بدمشق يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وحصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية. 

وفي كلمة له خلال جلسة للمجلس الأمن، لمناقشة الهجوم الصهيوني على قنصلية إيران بدمشق، أكد بن جامع أن الانتهاك السافر على الالتزامات الدولية على يد قوة القائمة بالاحتلال لا يمكن التسامح معه، مشيرا أنه يجب أن نرفع الصوت عاليا في وجه الآثار الخطيرة المتأتية عن هذا الاستفزاز .

كما أن توقيت هذه الهجمة يؤشر على غض الطرف عمدا عن النداءات التي تصدر عن الأسرة الدولية من أجل وقف الأعمال العدائية الصهيونية، وفق المتحدث.

وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه لا بد أن يرد مجلس الأمن بشكل حاسم على هذا التحدي لمبادئ سيادة الدولة والحصانة الدبلوماسية واحترام سلامة الأراضي.

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