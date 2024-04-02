زلزال قوي يضرب سواحل تايوان

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.4 درجات، اليوم الأربعاء، مدينة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان.

وبسبب الزلزال الذي وقع على عمق 34.8 كيلومترا، لحقت أضرار بالمنازل في المنطقة، وبحسب تقارير أولية فقد قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين.

بالمقابل، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجات، وذكرت أنه تم تسجيله على بعد 25 كيلومترا جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 15 كيلومترا.

وأفادت بأن هذا أقوى زلزال يضرب تايوان خلال ربع قرن، وحذرت من موجة تسونامي عملاقة بالمناطق الشمالية من الجزيرة.

كما أطلقت تحذيرات من حصول موجات تسونامي في كل من الصين والدول المحيطة، حيث أصدر المركز الصيني للتحذير من تسونامي "التحذير الأحمر"، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار المكون من 4 مراحل.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية رصد زلزال ثان بقوة 6.4 درجات خلال 20 دقيقة بعد الزلزال الأول، على بعد 11 كيلومترا شمال شرق مدينة هوالين، وعلى عمق 12.6 كيلومترا.

وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تم تسجيل 16 هزة ارتدادية أخرى راوحت قوتها بين 4.7 - 5.7 درجات إضافة للهزة الارتدادية القوية.