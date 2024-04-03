القبض على إرهابي ببرج باجي مختار

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 02 أفريل 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي المسمى "أ.أ يحي" ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين تم توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات متفرقة عبر النواحي العسكرية، (33) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (14) قنطارا و(64) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (235386) قرص مهلوس، يضف البيان.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (136) شخصا وضبطت (24) مركبة و(85) مولدا كهربائيا و(36) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (38) شخصا آخر وضبط (06) بنادق صيد و(44151) لترا من الوقود و(181) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(44) قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (1788) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.